«Укртранснафта» приостановила транзит по нефтепроводу «Дружба» 20.05.2019, 18:12

Киев восстановит транзит по «Дружбе» после подтверждения готовности венгерской стороны, сообщившей о технических проблемах.

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении стран Евросоюза. Это связано с необходимостью проведения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах, сообщает "Укртранснафта" на своей странице в Facebook в понедельник, 20 мая, передает DW.

"Укртранснафта" получила от венгерской компании MOL сообщение о технических проблемах на их стороне, говорится далее в сообщении. Оператор обещает восстановить транзит по трубопроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть.

"Укртранснафта" поясняет, что возобновила транзит российской нефти европейским потребителям 20 мая в 00.00 часов в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком и прокачала в направлении ЕС 4 тысячи тонн нефти.

Проблема с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба"

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.

11 мая "Укртранснафта" заявила о возобновлении транзита по нефтепроводу "Дружба", пояснив, что специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать. 17 мая оператор временно приостановил транзит нефти, сославшись на необходимость подготовительных работ с европейской стороны, и обещал возобновить прокачку 20 мая.