Белорусы завоевали три медали на Кубке Европы по спортивной ходьбе 20.05.2019, 18:19

Фото: SportUP.su

Кубок Европы проходил в литовском Алитусе.

Серебряным призером на дистанции 50 км стал Дмитрий Дюбин, сообщает официальный сайт БФЛА.

Дмитрий Дюбин финишировал с личным рекордом (3 часа 45 минут 51 секунда), сбросив более 2 минут со своего прежнего достижения (3:47.59).

Кроме того, Дмитрий Дюбин выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио-2020.

Еще две бронзы белорусские ходоки завоевали в командном зачете. Мужчины — на дистанции 50 км (Дмитрий Дюбин — 2-е место, 3:45.51; Александр Ляхович — 22-е место, 4:02.43; Владимир Колесник — 25-е место, 4:08.19). Белорусов опередили команды Украины и Испании.

Женская команда завоевала бронзу на дистанции 20 км (Дарья Полуэктова — 7-е место, 1:32.28; Виктория Рощупкина — 10-е место, 1:33.37; Анастасия Раровская — 16-е место, 1:36.05). Впереди белорусок команды Испании и Италии.