Счетная палата РФ спрогнозировала дальнейшее падение доходов россиян 2 20.05.2019, 18:32

ФОТО: TASS

У правительства РФ нет планов поддерживать уровень жизни населения.

Реальные располагаемые доходы россиян продолжат падать в 2019 году, поскольку у властей нет планов повышения уровня жизни населения.

Как сообщает ТАСС, с таким прогнозом в понедельник выступила Счетная палата РФ.

По итогам первого квартала доходы Росстат сообщил о падении доходов граждан РФ на 2,3%.

Чтобы по итогам года статистика смогла зафиксировать рост доходов хотя бы на 0,1%, в каждый из оставшиеся трех квартала этот показатель должен прибавлять как минимум 1% год к году, объяснил представитель СП.

Чтобы выйти на уровень, который прогнозирует Минэкономразвития (рост на 1%), доходы должны увеличиваться более чем на 2% за квартал.

«С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», - заявили в Счетной палате.

Спад доходов по итогам года может составить еще 0,5%, прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Ананстасия Соснова.

Главный фактор - это повышение НДС, которое выливается во фронтальный рост цен и, следовательно, ускорение инфляции, говорит она.

Повышение цен сжигает практически весь прирост номинальных зарплат. В результате в реальном выражении, по оценке Росстата, заработки населения стагнируют (+0,4% за январь-март).

Пенсии в реальном выражении и вовсе снижаются: их проиндексировали на инфляцию прошлого года, которую Росстат оценил в 4,3%. Однако уже к марту рост цен на уровне потребителей превысил 5%.

Напомним, в конце апреля Росстат пересмотрел статистику по доходам, добавив в «кошельки» граждан 1,75 триллиона рублей за последние три года.

В результате спад 2014-18 гг, который изначально оценивался в 10,2%, удалось уменьшить на одну пятую: по новой методике, он составляет 8,3%.

В оценку доходов населения были добавлены такие статьи как «доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «авторские вознаграждения», «вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».

Кроме того, доходами отныне считается привлечение кредитов за рубежом, вывод средств в иностранные банки (прирост иностранных вкладов) и средства от реализации финансовых активов.