«Гарри Поттер» выйдет по-белорусски 1 20.05.2019, 18:33

Культовый роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» по-белорусски выйдет впервые.

Правообладатели подписали контракт и согласовали фамилию переводчика. Об этом tut.by сообщил Андрей Янушкевич, директор издательства «Янушкевич», где в декабре 2019 года и будет опубликована книга.

— Мы пастараемся зрабіць лепшае выданне, чым у нашых суседзяў, бо маем магчымасць улічыць іх памылкі і пралікі, прыслухацца да заўваг чытацкай аўдыторыі, якая прачытала ў свой час кнігу на іншых мовах. Я ў захапленні ад працы перакладчыцы Алены Пятровіч — гэта найвышэйшы ўзровень падыходу да справы. Для нас вялікі гонар выканаць гэтую пачэсную місію — выпусціць кнігу пра ўжо сапраўды легендарнага Гары Потэра на роднай мове, — говорит Андрей Янушкевич.

Переводчик Алена Петрович — профессиональная лингвистка с ученой степенью кандидата наук, преподаватель филологического факультета БГУ. Она переводит с английского и польского языков. Благодаря ей по-белорусски вышли рассказы Артура Конан Дойла и Эдгара Аллана По, стихи Джеймса Моррисона, книги «Путешествия с Геродотом» Ричарда Капустинского и «Насыпать горы» Малгожата Шэйнэрт. Более десяти лет занимается выпуском онлайн-журнала переводной литературы «Прайдзісвет».

Пока речь идет о переводе первого романа из серии, которая насчитывает восемь книг.

По-английски первую книгу о Гарри Поттере издали в 1997 году. История о юном волшебнике побила все возможные рекорды и стала бестселлером во всем мире. Ее перевели более чем на 80 языков. Продано уже более 500 миллионов экземпляров. По всем книгам серии в Голливуде сняты широко известные блокбастеры.