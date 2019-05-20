Bloomberg: Порошенко на посту президента утратил статус миллиардера 8 20.05.2019, 18:41

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Состояние Порошенко за пять лет сократилось на 40%.

Петр Порошенко, который покидает пост президента после поражения на выборах Владимиру Зеленскому, утратил статус миллионера. Об этом пишет агентство Bloomberg (перевод - rbc.ua).

По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40% до 705 млн долларов.

Самый ценный актив Порошенко - корпорация "Рошен", которая была крупнейшим Украине и значительным в регионе игроком в регионе, с фабриками в на территории России, в Литве и в Венгрии. В 2012 году производство кондитерских изделий "Рошен" превысило 400 тыс. тонн, однако сократилось на 25% после того, как его продукция была запрещена на территории России.

Другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько аграрных и пищевых предприятий, напоминает издание.

Однако, как отмечает Bloomberg, другие украинские олигархи потеряли за последние пять лет еще больше. В частности, состояние самого богатого человека в Украине, Рината Ахметова, сократилось за это время более чем на 50% до 5,5 млрд долларов.