Тимошенко: Считаю, что парламент «заработал» досрочные выборы 4 20.05.2019, 19:14

Юлия Тимошенко

Лидер «Батьківщины» приветствовала решение Владимира Зеленского распустить Верховную Раду VIII созыва.

Партия "Батьківщина" готова к досрочным парламентским выборам. Об этом 20 мая в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

"Я приветствую роспуск парламента президентом Украины. Считаю, что парламент "заработал" досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и без сомнений мы в них примем участие. Но еще этот парламент обязан сделать свою работу", – заявила политик.

По ее мнению, Верховная Рада VIII созыва должна принять новый закон о выборах, назначить новых главу Службы безопасности Украины, министра обороны, генпрокурора, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и решить вопрос "снижения тарифов на все".

"Выполнить эту функцию – это важно. Потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированным, лоббистским и предавшим интересы людей. Верю, что между демократическими патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание и мы полностью готовы к сотрудничеству", – добавила Тимошенко.