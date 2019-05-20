Раскрыто происхождение Бермудского треугольника 20.05.2019, 19:18

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Фото с сайта goro.mirtesen.ru

Ученые реконструировали геологическую историю региона.

Международная группа геологов после ряда исследований раскрыла тайну происхождения островов Бермудского треугольника, сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Nature. По мнению ученых, эти острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов.

Прийти к таким выводам им помог анализ 800-метрового керна, который был извлечен из вулкана еще в 1972 году. Это позволило ученым реконструировать геологическую историю региона. Был определен состав изотопов, микроэлементов, содержание воды и летучих элементов.

В итоге у геологов получилась следующая картина: после распада суперконтинента Пангеи немногочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400−600 километров.

Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь. Такой процесс мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли