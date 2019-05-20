Алексей Шевченко: C урезанным бюджетом минскому «Динамо» о плей-офф можно забыть 4 20.05.2019, 20:17

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Алексей Шевченко

Фото: pressball.by

Хоккейный журналист поделился мнением о ситуации в минском «Динамо».

Хоккейный журналист Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации в минском "Динамо", после того, как объявленный главным тренером Александр Андриевский все-таки не возглавил клуб.

"Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков подробно рассказал, почему сорвался контракт с Александром Андриевским и я, честно говоря, в замешательстве. Только-только состоялось заседание федерации хоккея, на котором и был представитель клуба. Никаких негативных новостей не было, но прошло пару дней, как вдруг выясняется, что и бюджет у белорусов будет снижен в 1,5 раза, а формула по количеству легионеров изменена с "6+1" до "4+1". Как это могло случиться, ведь в начале прошлой недели даже намека на такое не было? Этого мы, конечно, не узнаем.

Довольно быстро оптимизм по поводу будущего клуба сменился на негативную оценку. С маленьким бюджетом не найти хороших легионеров, а если их будет всего пять, то о плей-офф сразу можно забыть. Я так понимаю, что вместо условного Тему Пулккинена приедет условный Мэтью Майоне. Конечно, разница существенная.

И все равно немного странно, что отказался от работы Андриевский. Ну да, условия стали чуть сложней, появилось больше проблем для решения, но понятно, почему тот же Олег Знарок отказывался от предложений. Все-таки за его плечами Кубок Гагарина, да не один. У Андриевского достижений нет, а тут хорошая возможность показать, чего ты стоишь в трудных условиях. Хотя он, наверное, прекрасно понимает, что в случае проблем его сделают крайним, хотя он будет ни в чем не виноват. Ну а я беру своим слова назад о том, что белорусов в следующем турнире ждет светлое будущее. Они останутся аутсайдерами", — написал Шевченко для "Спорт-Экспресса".