Названы города с самыми высокими зарплатами в мире 1 20.05.2019, 21:01

2,287

В рейтинге сменился лидер.

Американский город Сан-Франциско занял первую строчку среди городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка $ 6,5 тыс., в Цюрихе — почти $ 5,9 тыс., в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, — $ 4,6 тыс. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Российские и белорусские города в рейтинг не попали.