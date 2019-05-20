Британские хоккеисты выиграли первый за 57 лет матч в высшем дивизионе ЧМ 1 20.05.2019, 21:36

Фото: Monika Skolimowska/dpa

Сборная Великобритании победила Францию на чемпионате мира по хоккею.

Британские хоккеисты победили сборную Франции на чемпионате мира со счетом 4:3 и сохранили место в высшем дивизионе. По ходу встречи французы вели с разницей с три шайбы, но не смогли сохранить преимущество, передает РБК.

К 28-й минуте нападающий сборной Франции Антони Реш оформил дубль, еще один гол забил Флорьян Шакиашвили. После этого британцы забросили четыре шайбы подряд. Во втором периоде отличились Роберт Дауд и Майк Хэммонд, в третьем — Роберт Фармер. Автором решающего броска на третьей минуте овертайма при игре «три на три» стал Бен Дэвис.

Великобритания одержала первую победу в высшем дивизионе чемпионата мира за 57 лет. В 1962 году команда победила финнов со счетом 7:5. С тех пор британцы играли в высшем дивизионе лишь в 1994 году, сразу же вылетев во вторую лигу.

Для сборных Франции и Великобритании матч стал последним на чемпионате мира в Словакии. В семи встречах команды набрали по два очка. По результату личной встречи британцы опередили соперника и сохранили место в высшем дивизионе чемпионата мира.