«С общественным мнением словно поигрались» Андрей Журов, «Онлайнер»

20.05.2019, 22:18

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Гибель сотрудника ГАИ. Послесловие.

Версия о суициде, озвученная Следственным комитетом, многими была воспринята в штыки, и этому есть ряд объяснений. Во-первых, оглашенные обстоятельства удивляют и порождают новые вопросы, главный из которых — зачем парню было инсценировать собственное убийство? Во-вторых, сложно поверить в то, что молодой перспективный человек, только начавший жить, в принципе был способен на такое. В-третьих, уж слишком затянули, на наш взгляд, с обнародованием версии, ставшей приоритетной, и это ключевая проблема отторжения официальной информации.

Реакция общества: так и знали, опять «самоубийца»

Журналисты, собравшиеся перед началом брифинга в СК, ожидали услышать, что задержаны подозреваемые, появились новые улики, установлены ключевые свидетели.

Однако было объявлена версия, которую никто в публичном поле до сих пор не обсуждал: суицид. Это прозвучало настолько неожиданно, что поначалу некоторые журналисты решили: наверное, ослышались.

Но по ходу брифинга следователи называли все новые и новые факты. И в конце концов стало понятно, что это приоритетная версия, а подозреваемых, наверное, в этом деле уже не будет.

Напомним, изначально сообщалось именно о похищении и убийстве инспектора ГАИ. Факты на месте происшествия свидетельствовали, что имела место насильственная смерть: руки в наручниках, молодой человек без брюк, тело найдено на окраине леса. А еще это странное сообщение в Viber о том, что его везут в неизвестном направлении трое «лиц цыганской национальности».

Неудивительно, что последовательность действий «купил дрова — сжег брюки — надел себе наручники — выстрелил в голову» в глазах общества выглядит неправдоподобной. А еще очень сложно изменить в сознании людей образ «молодой человек с открытым лицом» на «самоубийца, пытавшийся инсценировать тяжкое преступление». Это просто так не переключается.

Особенно сложно следствию будет переубедить общество в контексте информационных сливов, в которых жестко критиковалась и критикуется правоохранительная система.

Версия суицида многое объясняет

Но если оставить эмоции и прагматично проанализировать названные факты, то окажется, что представленная версия дает ответы на многие ранее поднятые вопросы. Например, о странном сообщении в Viber. Неужели его отправил сам инспектор? Тогда кто? А если это удалось Евгению Потаповичу, то каким образом? Версия с инсценировкой все объясняет.

Самоубийство не требует проверки обстоятельства похищения, потому что не было ни «Волги», ни захвата в центре города, ни собственно похищения.

В конце концов, становится ясно, почему в небольшой стране с мощной системой силовых структур и массой технических средств до сих пор не задержаны подозреваемые. До брифинга в СК это выглядело очень странно, учитывая то, какие силы были привлечены для поиска убийц.

Еще одно обстоятельство, о котором не упоминалось в предыдущих публикациях: сразу после гибели могилевского инспектора многие журналисты столкнулись с категоричным нежеланием друзей общаться с прессой. Это объясняли традиционно плохим отношением к репортерам, распоряжением начальства и прочим.

В свете открывшихся обстоятельств молчание друзей можно трактовать по-другому, в особенности если вспомнить слова представителя МВД, сказанные на брифинге: «1 апреля сего года Е. Потапович подготовил ряд сообщений сослуживцам и родственникам, свидетельствующих о его суицидальных намерениях. Эти сообщения он направил знакомым».

Версия убийства не отвечает на вопросы

Если продолжать настаивать на похищении и убийстве, то остается много прежних вопросов, к тому же добавляются новые. Например, так и не ясен мотив.

Как удалось незаметно похитить крепкого, вооруженного парня в центре города, затем увезти его на машине, убить и благополучно скрыться? Почему камеры ничего не зафиксировали? А как быть со словами свидетеля (водителя, подвозившего его до железнодорожного моста на улице Первомайской)?

На брифинге была продемонстрирована видеозапись, сделанная в одном из магазинов Могилева. Молодой человек, похожий на Евгения Потаповича, покупает лопату, связки дров и жидкость для розжига. Как все это оказалось на месте будущего происшествия? Готовились шашлыки? Тогда почему близкие и родственники не в курсе?

Также представители МВД сообщили: детализация мобильных соединений с 11 до 15 часов свидетельствует, что молодой человек приезжал на то место, где впоследствии обнаружили его тело.

Как это объяснить? Кто-то украл его смартфон и свозил, чтобы «запеленговать»? А потом вернул обратно владельцу? И как мотивировал?

Самое главное — не ясно, зачем хитроумная и сложная схема похищения и убийства, которая рискует быть раскрытой на каждом этапе «производства», вообще была бы придумана?

Да, Евгений Потапович был молодым перспективным сотрудником ДПС, но не ключевой фигурой в местной ГАИ. Неизвестно, чтобы среди его родни шла борьба за огромное наследство. Он жил в обычной квартире в девятиэтажке, доставшейся от родителей. Ездил на стареньком Golf… Какой мотив?

Зачем инспектору было инсценировать убийство?

Это один из самых сложных вопросов. На данный момент подготовка, если верить официальной версии, выглядит как театр абсурда. Закуплены дрова, средство для розжига, лопата. Инспектор зачем-то сжег брюки. Для чего? Имитация издевательств, пыток?

А вот сообщение в Viber, наручники, использование двух попуток — это все как раз объяснимо.

В Facebook представители Следственного комитета аккуратно намекнули на одно обстоятельство. Если развить тезис, то получится следующее: после убийства сотрудника милиции его близкие могли рассчитывать на компенсацию. Кто-то уже допустил такое мнение: мол, это была бы своеобразная оплата вины перед родителями за самоубийство.

Нельзя исключать и другие предположения. Например, месть системе, которая оказалась несколько иной, чем говорили в институте: дежурство в одиночку, без наставника и служебного автомобиля. Молодому амбициозному человеку это могло казаться унизительным, чаяния сменила суровая реальность, и парень сломался.

Предположений может быть много. Все они нуждаются в тщательной проверке, но никто не говорит, что мы в принципе получим четкий ответ.

Ложный след: кавказцы-цыгане, «Волга», похищение

После обнародования версии с суицидом в комментариях и не только стали задавать вопросы: почему так рьяно отрабатывалась версия цыганского следа?

Этому есть простое объяснение: рассматривались все версии. Те, кто участвовал в рейдах, мог даже не знать о том, что это версия не приоритетная. В конце концов, сам Евгений Потапович указал вполне четкую информацию в сообщении в Viber.

Что же касается «Волги», то это тоже наверняка было обычной проверкой оперативной информации. Но благодаря сливам этим сведениям было придано слишком большое значение.

И даже версия самоубийства все равно оставляет много вопросов именно к системе МВД. Почему сотрудник милиции, который высказывал намерение совершить суицид, оставался служить? Знали ли те, кто выдает оружие, о событии полуторамесячной давности? Что за используемые методики, которые не могут выявить у личного состава суицидальные состояния?

Во время брифинга сотрудники Следственного комитета укоряли журналистов в том, что те позволили себе цитировать «определенные Telegram-каналы». Однако у репортеров также есть ответные претензии.

В частности, если версия о самоубийстве всплыла и так подробно отрабатывалась, то почему ответственные лица не сообщили о ней, а позволяли раздуваться слухам, взращенным на информационных сливах? Чему могли навредить подобные данные? В результате мнение сформировалось, и переломить его будет крайне сложно, даже если эта версия правдивая и достоверная.

…В целом же создалось ощущение, что нас всех кто-то обманул. С общественным мнением поигрались, испытали на прочность, а потом сообщили: все было не так.

Андрей Журов, «Онлайнер»