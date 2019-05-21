Юрист: У каждого пенсионера забирают по несколько тысяч долларов в год 23 21.05.2019, 8:16

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Как живут белорусские пенсионеры по сравнению с европейскими?

В Минске в конце апреля прошел форум сеньорских (пенсионерских) организаций стран «Восточного партнерства» и Европейского союза.

Как жизнь белорусских пенсионеров отличается от европейских?

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к экс-судье Конституционного суда Беларуси, доктору юридических наук, профессору Михаилу Пастухову, принимавшему участие в форуме:

- В форуме приняли участие делегации стран «Восточного партнерства» ( Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Беларуси, Грузии) и Евросоюза (Бельгии, Германии и Нидерландов), а также двух крупнейших международных сеньорских инициатив (European Seniors’ Union и AGE-Plartform).

Речь шла прежде всего о сравнении положения пенсионеров в странах бывшего СССР.

- И чем отличается положение белорусских пенсионеров от положения их коллег по «Восточному партнерству»?

- В этом плане некоторые вещи меня поразили. Я был впечатлен тем, насколько свободно себя чувствуют пенсионеры в этих странах, насколько легко и эффективно они контактируют с властью.

Именно здесь выяснились поразительные изменения, которые произошли в жизни пенсионеров постсоветских стран по сравнению с белорусскими.

Пенсионеры в Азербайджане, Армении, Молдове, Украине и Грузии чувствуют себя увереннее, чем в Беларуси.

Они вступают в различные организации, в том числе и политические партии, они создают университеты «золотого поколения», путешествуют, могут обращаться в властям и быть услышанными.

В Беларуси – совсем иная картина. У нас не зарегистрировано ни одной организации, которая бы объединяла пенсионеров. Например, в Беларуси неформальное объединение пенсионеров «Наше поколение» не может получить официальный статус на протяжении 10 лет. Министерство юстиции отказало в регистрации инициативной группе под руководством Татьяны Зелко и ее сына.

Для власти белорусские пенсионеры – это просто какие-то доходяги, которым нужно платить какие-то деньги на их существование. А при наших ценах и тарифах эти условные 200 долларов средней пенсии (о которых говорит официальная статистика) оказываются намного меньше по покупательной способности, чем 80 долларов средней пенсии в той же Армении или Украине.

Наши пенсионеры не могут не то, чтобы создавать свои университеты – их вообще не хочет слушать и замечать власть. Те же активисты «Нашего поколения» не раз обращались в Министерство труда с предложениями ввести льготы на транспорте или при покупке лекарств – но получали только отписки.

Оказалось, что белорусские пенсионеры – самые бесправные даже на фоне стран бывшего СССР. Если, конечно, они не являются элитными пенсионерами, к которым относятся бывшие чиновники или служащие госбезопасности, следственного комитета, МВД и так далее.

- А как выглядит ситуация по сравнению с европейскими пенсионерами?

- Это, конечно, небо и земля – не только по доходам, но и по роли пенсионеров в жизни общества.

Конечно, в ЕС время выхода на пенсию несколько больше, чем у нас – в основном, на уровне 63-65 лет. Но и продолжительность жизни у мужчин там лет на 10 больше, чем в Беларуси. Мужское население там полноценно живет до 80 лет, у нас же мужчины не всегда доживают и до 60. Поэтому в перспективе, когда пенсионный возраст поднимут до 63 лет, многие у нас до него просто не доживут.

Важный момент: европейцы, кроме государственной пенсии, получают еще и накопительные взносы, которые они откладывали на протяжении всей своей трудовой деятельности.

То есть, на руки вместе с пенсионным удостоверением они получают пенсию, которая превышает 50% от заработка, а в некоторых странах (таких как Австрия, Франция) можно получать такую же пенсию, как и зарплата по последнему месту работы.

Кроме того, европейским пенсионерам сразу выдают на руки накопительный взнос на уровне 35 тысяч евро. Это очень хороший бонус, и европейские пенсионеры – весьма зажиточные люди. Они путешествуют, они покупают себе в других странах домики на берегу моря, они имеют сопровождающих, продолжают активную политическую деятельность и образование.

То есть, они остаются полноправными и активными участниками общественной жизни. Чего нельзя сказать о наших пенсионерах. Даже те, кто пришел на этот форум в Минске (а это – наиболее активные представители сеньерского поколения) признавали: мы никто в этом государстве, с нами никто не считается.

Даже пенсионеры из Армении, Грузии и Украины на форуме оказались полными энергии людьми, которые строят политические планы, добиваются каких-то программ вместе с правительством.

- В Армении что-то изменилось в жизни пенсионеров после «бархатной» революции?

- Конечно. Представители этой страны особенно порадовали на форуме. Они выстроили целую программу улучшения положения пенсионеров вместе с правительством Никола Пашиняна. Они уверены, что в ближайшее время доведут среднюю пенсию с 80 до 200 долларов (что при их уровне цен дает значительно больше возможностей, чем в Беларуси).

- Что вы думаете по поводу повышение пенсионного возраста в Беларуси? Насколько это законно?

- Пенсионный возраст повышают много где. Но вызывает неприятие то, как белорусские власти это сделали. В других странах это делается более постепенно, с применением соответствующей компенсации, повышении уровня медицинского и социального обслуживания.

У нас же это сделали топорно, одним указом Лукашенко – повысить возраст. Тем самым за 1,5-2-3 года у людей отняли законно заработанные пенсии. Если провести подсчеты, то получится, что у каждого из белорусских пенсионеров забирают по несколько тысяч долларов в год. Людей просто вынудили все эти годы бесплатно работать на государство.

Кроме того, у работающих пенсионеров производятся незаконные вычеты из зарплаты. Нельзя признать законным и то, что одним указом резко подняли страховой стаж, который требуется для получения полной пенсии по возрасту.

Если раньше он составлял 5 лет, в течение которых надо было платить взносы в пенсионный фонд, то теперь он составляет 18 лет и будет еще повышаться – до 25 лет. То есть, людей в Беларуси принуждают работать практически до смерти!

Более трех тысяч человек попали в ловушку страхового стажа, когда пенсионный возраст достигнут, а трудовую пенсию получить невозможно – не хватает нужных «лет» для ее получения.

Это – ущемление прав пожилых людей в Беларуси. При повышении пенсионного возраста интересы пенсионеров никто не учитывал. А ведь это коснется практически всех белорусов. Это фактически – нарушение имущественных и личных прав граждан. Никакого оправдания этому нет.

Думаю, что когда-то нам придется вернуться к этому вопросу и осуществить справедливую, демократическую, законную пенсионную реформу.

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