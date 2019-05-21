ЧМ-2019: Сборная Италии, проигравшая шесть матчей с огромной разницей шайб, победила австрийцев 21.05.2019, 8:28

Австрия с одним набранным баллом отправляется на понижение в первый дивизион.

Сборная Италии в серии буллитов одолела команду Австрии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 — 4:3 Б. Единственная победа позволила итальянцам сохранить прописку в элитном дивизионе. Шесть предыдущих игр они проиграли с разницей заброшенных и пропущенных шайб — 1:45, сообщает pressball.by.

Австрийцы с одним набранным баллом отправляются на понижение. Напомним, именно сборная Австрии на ЧМ-2018 выбила белорусов из элиты в первый дивизион.

Австрия — Италия — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Бардаро (Тривеллато, 9.59). 1:1 — Ганаль (Унтервегер, 11.25). 2:1 — М.Раффль (Хофер, Унтервегер, 16.08). 2:2 — С.Костнер (Мичели, 34.35). 2:3 — Роса (38.57). 3:3 — М.Раффль (Хофер, 41.45). 3:4 — МакМонагл (65.00 — победный буллит).

Группа "B": Россия — 18 очков (6 игр), Чехия — 15 (6), Швеция — 15 (6), Швейцария — 12 (6), Латвия — 6 (6), Норвегия — 6 (6), Италия — 2 (7), Австрия — 1 (7).