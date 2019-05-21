Зеленский подписал свой первый президентский указ 8 21.05.2019, 8:37

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Фото: Reuters

Он не связан с роспуском Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал свой первый указ – о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Документ №300/2019 опубликован на официальном интернет-ресурсе президента Украины.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины", – сказано в тексте указа.

Сразу после церемонии инаугурации Зеленский пообещал СМИ, что первый его указ будет касаться роспуска Верховной Рады VIII созыва.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Во время своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский объявил о роспуске Рады.

Он призвал парламент принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также попросил принять Избирательный кодекс и сделать открытые списки. "У вас на это будет два месяца", – подчеркнул президент Украины.

В этот же день Зеленский принял участие в представлении командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств.