Гомельские цыгане: Пусть власти и милиция публично перед нами извиняться 21.05.2019, 8:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Ромы в Гомеле тоже попали под облаву после гибели могилевского инспектора ГАИ.

Гомельские цыгане говорят, что тоже попали под милицейскую облаву после смерти сотрудника ГАИ в Могилеве.

«Всех цыган хватали, где кого поймали. Завозили в отдел милиции, брали отпечатки пальцев, фотографировали. Спрашивали, не приезжал ли к нам кто из России», - рассказали «Радыё Свабода» цыгане, живущие в Западном микрорайоне.

По начальной версии, к смерти милиционера в Могилеве 16 мая имел отношение кто-то из цыган. 20 мая следователи опровергли эту версию и заявили, что милиционер убил себя сам.

«Хотя никого не посадили, но отношение к нам со стороны милиции были очень грубым! По-хамски вели себя, по-свински. На нас смотрят в общем, как на собак», - возмущается Александр Евдокимов. Он - цыганский барон по Западному и Фестивальному микрорайонах.

«Вчера 18-летний сын вышел покурить - и нет его! - добавляет жена Евдокимова. - Схватили милиционеры и увезли в отдел, фотографировать и отпечатки брать. Сколько раз уже брали! Через четыре часа вернулся домой».

«Милиционеры мне говорили: Мы будем вас уничтожать»

«Мне милиционеры говорили так: Мы вас будем просто истреблять. - жалуется Александр Евдокимов. - Протоколы лепят неизвестно за что. Я ехал на машине без техосмотра - не успел сделать. Но чего мне сразу хамить, угрожать? С цыганами не хотят разговаривать, абсолютно. Вчера переходил дорогу с велосипедом по пешеходному переходу, они подъехали - документы давай! Какие документы? Они уже смотрят на нас, как на зверей просто!».

О том, что в Могилеве вместе с тем задержали около сотни цыган, Александр знает. Он считает: если цыгане не причастны к убийству, то милиция и власти должны публично попросить у этнического меньшинства прощения.

«Они передали о цыганах-убийцах по всем новостям, и так сильно нас оскорбили, клевету навели. Они же должны и поставить все на свое место, чтобы народ успокоился. Если это милиция неправильно сделала, то пусть теперь как хотят, но объявят, что мы - нормальные люди », - говорит Евдокимов.

«Вы гаишника убили? Мы с вами разберемся!»

В тот же вечер, когда стало известно о смерти милиционера, Александр Евдокимов с друзьями сразу же на улице услышали угрозы.

«В беседке сидели пьяницы какие-то, такие здоровенные, и говорят нам: «Ах, это вы сотрудника ГАИ убили? Мы с вами разберемся». Мы головы в плечи - и пошли. Ведь начнется драка - мы будем виноваты».

Он говорит, что теперь боится отпускать детей в школу.

«Если власти и милиция публично не извиняться, не поставят все на место - будем бросать эту страну. Поедем куда подальше, и везде будем говорить, что с нас здесь просто издевались», - говорит барон.

Особое отношение милиции было и раньше

Александр вспомнил, что неделю назад его вместе с маленьким ребенком по дороге из больницы забрали в участок.

«Я просил - дайте хоть ребенка домой отвезти, ему уши болят, в больнице заложили лекарство в уши. Не разрешили. Кричали: «Будешь еще разговаривать?».

Иногда милиция делает в их районе «перепись населения». Помимо прочего, спрашивают у цыган и прозвища.

«Мне обидно. Мне 52 года. Которую они прозвище ищут? Я что им - блатной или зек? У меня есть имя, фамилия, я работаю на стройке, жена - в магазине. Мы нормальные люди», - говорит барон.

В социальных сетях после гибели сотрудника ГАИ появилось много оскорбительных сообщений с призывами к расправе над цыганами.

«Как это? Кто разрешил такую войну против нас?», - спрашивает Александр Евдокимов.