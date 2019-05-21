Твиттер внутренних войск МВД приглашает белорусских милиционеров на работу в Брянск

Твиттер внутренних войск МВД приглашает белорусских милиционеров на работу в Брянск12
- 21.05.2019, 9:05
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Ранее белорусов вербовали на службу в Псков.
В твиттере Внутренних войсках МВД еще 17 апреля (но внимание пользователи на это обратили только сейчас) появился рекламный твит УМВД России по Брянской области о приглашении на работу… сотрудников белорусской милиции, сообщает nn.by.
Белорусам обещают «помощь при оформлении переезда», «служебное жилье» и «помощь в получении образования».
Для заинтересованных указаны контакты.
Пользователи соцсети уже начали реагировать на такое предложение риторическим вопросом, нужно ли второй раз давать присягу.
Состоянием на 18:45 понедельника уточнить, каким образом это появилось в официальном твиттере, возможности нет — пресс-секретарь внутренних войск недоступен.
Аккаунт ведется Владимиром Пархомцевым с 2015 года.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Пскове вербуют белорусов на службу в российскую армию. СМС-сообщения рассылают сотрудникам белорусской милиции.