Твиттер внутренних войск МВД приглашает белорусских милиционеров на работу в Брянск 12 21.05.2019, 9:05

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Фото: БелТА

Ранее белорусов вербовали на службу в Псков.

В твиттере Внутренних войсках МВД еще 17 апреля (но внимание пользователи на это обратили только сейчас) появился рекламный твит УМВД России по Брянской области о приглашении на работу… сотрудников белорусской милиции, сообщает nn.by.

Белорусам обещают «помощь при оформлении переезда», «служебное жилье» и «помощь в получении образования».

Для заинтересованных указаны контакты.

Пользователи соцсети уже начали реагировать на такое предложение риторическим вопросом, нужно ли второй раз давать присягу.

Состоянием на 18:45 понедельника уточнить, каким образом это появилось в официальном твиттере, возможности нет — пресс-секретарь внутренних войск недоступен.

Аккаунт ведется Владимиром Пархомцевым с 2015 года.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Пскове вербуют белорусов на службу в российскую армию. СМС-сообщения рассылают сотрудникам белорусской милиции.