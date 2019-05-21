Почему успех нового президента Украины важен для Беларуси 1 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

21.05.2019, 9:12

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский, не подведи!

Итак, Зеленский – президент. Теперь уже окончательно. Булава в руках, голова в облаках. Романтик на троне. Не все украинцы в восторге от нового гаранта, но все полны ожиданий – кто светлых, кто мрачных, кто неопределенных.

Инаугурационная речь новоизбранного президента была полна прекрасных обещаний – прекращение огня на Донбассе, укрощение коррупции, «следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали» – из которых даже если половину он сдержит, будет очень здорово.

Мы, белорусы – и те, кому нравится Зеленский, и те, кому не нравится – должны теперь держать пальцы крестиком за то, чтобы все у него получилось. Ну, или хотя бы не получилось сильно уж откровенной лажи. Потому что Зеленский – это, в том числе, шанс сдвинуть с «точки дрыгвы» сознание нашего среднестатистического обывателя.

Для широких народных масс, не шибко интересующихся политикой и фейсбуку предпочитающих «Одноклассники», Украина в последние годы была эдаким жупелом, которым власть стращала сомневающихся в верности отечественного курса на «стабильность».

«Хотите, чтобы было как в Украине?» – эта фраза быстро охлаждала неокрепшие в фейсбучных баталиях умы, ибо прекрасно ложилась на белорусское архетипическое «абы не было войны». Что ни говори, а мирное небо над головой – довольно веский аргумент, даже если он используется в манипуляторских целях.

Последние пять лет у отечественного обывателя Украина ассоциировалась с огненным Майданом и кровавым Донбассом. Так показывали ее по телевизору – и местные пропагандисты, и российские, которые в нашем эфире как дома.

Но случилось внезапное: на президентских выборах в Украине старого волка одолело молодое щеня. И этот факт никак не мог пройти мимо сознания белорусов – даже тех, что постят котиков в «Одноклассники» и путают Донбасс с Кузбассом. Зерно в сознание посеяно.

И вот теперь, чтобы зерно это дало добрые всходы, Зеленский должен показать, что смена старого политика на молодого – это не просто хайп и веселуха, а залог дальнейшего развития страны. Если при нем Украина и правда сделает прорыв к мирному небу и народному благоденствию, для белорусов это будет не менее веским аргументом. Даже для тех, кто в «Одноклассниках».

Фраза «Хотите, чтобы было как в Украине?» обретет совершенно новые коннотации. Не то, чтобы сразу же вспыхнет Плошча, и будет счастье, но обыватель, которому мертвящая псевдостабильность родных лопухов давно не дарит никакого профита, крепко задумается: а не пора ли и нам впустить в окно молодые ветра?

Зеленский, не подведи!

Дмитрий Растаев, «Солидарность»