Святослав Вакарчук: Мы готовы взять на себя ответственность за формирование правительства 4 21.05.2019, 9:21

ФОТО: УНИАН

Лидер партии «Голос» рассказал о политических целях.

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о готовности брать на себя ответственность, участвуя в политической жизни страны после избрания в Верховную Раду Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы идем в украинскую политику всерьез и надолго. Мы хотим влиять на власть, так или иначе. Если доверят нам избиратели, мы будем за это отвечать. Мы готовы брать на себя любую ответственность, в том числе за формирование правительства, предлагать кандидатуру премьер-министра. Мы не боимся этого, в том числе лично я", - сказал Вакарчук.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.