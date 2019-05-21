Артем Демков: На чемпионате мира Захаров стал нашим главным мотиватором 1 21.05.2019, 9:39

Артем Демков

Фото: pressball.by

Нападающий «Шахтера» – о влиянии тренера «Юности» на белорусский хоккей.

Нападающий сборной Беларуси и солигорского «Шахтера» Артем Демков рассказал в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Щурко о своем отношении к Михаилу Захарову.

- Главным критиком сборной до чемпионата мира был Захаров. Ты играл и за его «Юность», и против нее. Какое мнение имеешь о Михал Михалыче?

- В нем много всего намешано. Разного — и плохого, и хорошего. На чемпионате мира, благодаря своим высказываниям, он стал нашим главным мотиватором. И в том, что сборная выполнила задачу, бесспорно, есть и его заслуга. Приложил руку.

- Для твоего «Шахтера» рулевой «Юности» тоже мотиватор?

- Как-то играли с ними плей-офф, и он так расхвалил нашу команду... Мол, у них все такие сильные... От осознания собственной мощи мы расслабились и уступили в серии 1:4. Тут он нас переиграл, стоит признать. И нельзя отрицать, что как тренер он многого добился. Под его руководством вырос целый ряд хороших игроков. Я с ним недолго работал. Если бы побольше, может, играл бы как Грабовский и Костицыны в НХЛ.