Трамп: Тегеран столкнется с великой силой 21.05.2019, 9:41

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США заявил о готовности к переговорам с Ираном.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов провести переговоры с Ираном, если в исламской республике пойдут на такой шаг. Он также заявил, что в случае агрессии Тегеран столкнется с «великой силой», сообщается на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне не видят признаков того, что «что-либо произойдет». «Но если это произойдет, оно будет встречено, очевидно, с великой силой. У нас не будет выбора», — сказал он журналистам.

По словам президента, США и Иран на данный момент не ведут переговоров. Он заявил, что Вашингтон готов к диалогу, но это будет зависеть от Тегерана. «Только я бы хотел, чтобы они позвонили, когда будут готовы. Если они не готовы, то не стоит утруждаться», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что посмотрит на то, что будет дальше, и напомнил об «очень сильных санкциях», которые США ввели против Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани позже сказал, что власти страны достигли соглашения относительно противодействия США и американским санкциям, передает агентство IRNA. «Я поддерживаю переговоры и дипломатию, но в нынешних условиях не принимаю их, поскольку сегодня ситуация не подходит для переговоров, и наш выбор — сопротивление», — заявил он.

Ранее Трамп уже заявлял, что готов к переговорам. По его словам, Иран сам выступит с таким предложением, когда будет готов. «Тем временем их экономика продолжает разрушаться — очень печально для иранского народа!» — написал президент в Twitter. Он также потребовал от Тегерана прекратить угрожать Вашингтону и заявил, что, «если Иран хочет драться, это будет официальный конец Ирана».