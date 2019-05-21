Владимир Некляев: Белорусам нужно самим избавляться от Лукашенко и его «миссии» 1 21.05.2019, 9:52

Владимир Некляев

Слишком много у руководства России способов давления на диктатора.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев:

«Шведский журналист, который не раз бывал в Беларуси и довольно хорошо знает политическую ситуацию в стране, говорит, что если украинский Майдан был для белорусов негативным фактором, страшилкой, то избрание президентом Украины Владимира Зеленского - фактор позитивный.

На следующих выборах белорусы будут хотеть нового руководителя страны. Не обязательно молодого, но нового. А на мое замечание, что нового главы страны белорусы хотят давно, но выбирают его не они, выбирает Лукашенко, журналист вдруг спрашивает: «А почему вы так боитесь референдума об объединении с Россией? Лукашенко проведет его так, что 87,7% будет против объединения - и навсегда закроет тему. Это его историческая миссия».

Я спросил, как он в Стокгольме до такого додумался? И он признался, что не в Стокгольме, а в Минске при разговоре с одним «депутатом» о возможности референдума во время парламентских выборов...

Такие разговоры в Минске действительно ведутся. Одними по недомыслию (ведь они «депутаты» шестой палаты), другими - намеренно. И это не что-то иное, как часть работы «русского мира»: приучить белорусов к мысли о референдуме.

Не закроет Лукашенко тему референдума. А если даже (вдруг) и захочет, то не дадут ему закрыть. Слишком много у руководства России способов давления на него. Экономических, политических, криминальных. Простейший: закрывается тема - закрывается газ. И Лукашенко труба.

Кроме того, представьте, как обставит Россия этот референдум. И не только информационно. Российских наблюдателей будет 87,7% - и они не будут стоять в километре от стола, на котором подсчитываются голоса. За километр будут стоять «зеленые человечки».

И самое опасное в том, что они, «зеленые человечки», могут даже не понадобится. Вопрос же не будет сформулирован так: «Согласны ли вы на то, чтобы объединиться с Россией, чтобы продать Беларусь?». Спросят, например: «Поддерживаете ли вы более тесную интеграцию с Россией?» И поддержат! В выборе между независимостью и халявой победит халява, сэр...

Так настроил за 25 лет Лукашенко Беларусь. Как раз в этом и есть его «историческая» миссия, до выполнению которой Россия не собирается от него избавляться. Значит, избавляться от него и его миссии белорусам нужно самим. И если мы говорим о факторе Зеленского, так давайте осознавать, что он стал не результатом деятельности Порошенко (который много, между прочим, для Украины сделал, выполнил свою историческую миссию), а результатом Майдана. Результатом революции Достоинства в ее развитии».