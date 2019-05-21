В Минске на крыше вагона загорелся подросток 21.05.2019, 10:00

ЧП произошло на станции Минск-Сортировочный.

Как сообщают читатели onliner.by, ЧП случилось вечером 20 мая в первом парке железнодорожной станции Минск-Сортировочный, со стороны района Курасовщина. По предварительной информации, на крышу железнодорожного вагона залез подросток, судя по всему, у него загорелась одежда после термического ожога от пламени электродуги.

По неподтвержденной информации, молодой человек упал с вагона и сломал руку и ногу. Вместе с ним на вагон пытался залезть товарищ, но он, к счастью, не успел этого сделать. На место происшествия прибыли машины МЧС и скорой помощи. Скорая в экстренном порядке эвакуировала пострадавшего в больницу.

Напомним, что два года назад, 26 июня 2017-го, в этом же месте произошло очень похожее происшествие, которое, к сожалению, закончилось трагедией. Два молодых человека пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях. Один из них, 20-летний студент, погиб, его приятель был госпитализирован с термическим ожогом 1—4 степени (80% тела) и ожоговым шоком.

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В МВД дополнили, что известно об этом случае. По предварительной информации милиции, 14-летний ученик 8-го класса играл с товарищами у железной дороги на станции Минск-Сортировочный и первым залез на вагон. В 21:05 получил удар током, упал... Подросток остается больнице, у него обожжено 60% тела, также предварительно диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы.