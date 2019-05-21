«Баста»: Даже сотрудники милиции не верят в официальную версию гибели их коллеги 21.05.2019, 10:12

3,025

Что происходит в ведомстве Шуневича?

Даже сотрудники милиции не верят в официальную версию гибели их коллеги, пишет телеграм-канал «Баста»:

«До вечера 20 мая, уже после того, как она была озвучена, поступала информация об обысках и допросах цыган в Минске, Гомеле, Бобруйске. И везде - угрозы и требование «не высовываться» в ближайшие пару месяцев.

Возможно, ведомство Шуневича использовало трагедию в Могилеве в качестве повода для зачистки крупных городов на время Евроигр. Подобную кампанию власти провели накануне ЧМ по хоккею в 2014 году.

Наши читатели из Минска уже сообщали о преследовании граждан, которые, по мнению властей, могут испортить созданную лукашенковской пропагандой картину. Участковые обходят квартиры тех, кто ранее попадался на кражах или бытовых ссорах, а омоновцы хватают бездомных и просящих милостыню. Задержанных отправляют в ИВС на улице Окрестина, в тюрьму в Жодино либо в ЛТП».