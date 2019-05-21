Как добиваться большего, тратя в пять раз меньше сил 3 21.05.2019, 10:20

Чтобы быть довольным жизнью, нужно выкладываться не на 100%, а всего лишь на 20.

Скорее всего, вы уже знакомы с законом Парето, который гласит, что 20% усилий дают 80% результатов. Задумавшись, вы наверняка заметите, что правило работает и в вашей жизни, сообщает lifehacker.ru.

Например, 20% людей, с которыми вы близко общаетесь, оказывают 80% влияния на ваше поведение и отношение к жизни. Они либо вдохновляют вас двигаться вперед, либо тормозят ваш прогресс.

В бизнесе 20% клиентов приносят 80% прибыли.

Определите, какие 20% действий для вас важнее всего

Важно понять, что в вашей жизни есть некоторые действия (те самые 20%), которые в ответе за большую часть (80%) ваших успехов.

Постарайтесь в каждой сфере жизни определить самые важные для вас цели и разработать несколько способов их достижения. Но для начала нужно разобраться, на что вы тратите свои силы сейчас.

Ваше время уходит на 80% действий, которые приносят 20% результатов, если:

Вы занимаетесь теми задачами, которые поручают вам другие и которые для вас не имеют ценности.

У вас много «срочных» дел.

Вы тратите время на то, что у вас обычно получается не очень хорошо.

Все дела у вас занимают больше времени, чем вы рассчитываете.

Вы замечаете, что постоянно жалуетесь.

Ваше время уходит на 20% действий, которые приносят 80% результатов, если:

Вы делаете то, что помогает вам двигаться к вашей главной жизненной цели (если, конечно, она у вас есть).

Вы занимаетесь тем, чем всегда хотели, и вы довольны собой.

Вы выполняете задачи, которые вам не нравятся, зная, что они помогают вам двигаться к цели.

Вы нанимаете других людей для выполнения того, что вы не умеете или не хотите делать сами.

Вы улыбаетесь.

Научитесь говорить «нет» и ценить свое время

Нужно определить свои приоритеты и иметь мужество вежливо, с улыбкой и не оправдываясь сказать «нет» всему остальному. А для этого нужно, чтобы внутри у вас загорелось большое пламенеющее «да».

Стивен Кови, оратор, бизнесмен, специалист в области лидерства и достижения успеха

Нас не учат говорить «нет». Даже наоборот: нас учат не говорить «нет». Само слово «нет» обычно принимается за грубость. Но ведь «нет» — это больше времени для продуктивной работы и творчества.

Говоря «нет», вы даете себе время и возможность сосредоточиться на задачах и проектах, важных лично для вас. Так что разрешите себе говорить «нет» в ответ на чужие просьбы и предложения и не чувствуйте себя при этом виноватым или эгоистичным.

Следите за тем, на что уходит ваше время

Спросите себя: «Чего я действительно хочу от жизни? На каких 20% работы мне нужно сосредоточиться?» Тщательнейшим образом проанализируйте свои усилия и результаты.

Начав отслеживать свои усилия, вы научитесь концентрироваться на том, что больше всего помогает вам двигаться к цели.

Записывайте, на что вы тратите свое время. Сначала это может показаться бессмысленным, но потом вы увидите, что это помогает лучше понять себя и правильно структурировать день.

С чего начать

Выделите время, чтобы сравнить затрачиваемые усилия с полученными результатами. Ответьте на такие вопросы:

Помогают ли вам прилагаемые усилия в достижении целей и выполнении заданий?

Число каких действий нужно сократить? От чего надо полностью отказаться?

Что нужно увеличить или усовершенствовать?

Если вы мечтаете о других результатах, но продолжаете делать то же, что и прежде, вы никогда не добьетесь желаемого.

Все просто: сосредоточьтесь на тех действиях, которые приносят больше всего пользы. А чтобы не ошибиться, каждый день или хотя бы раз в неделю сравнивайте затраченные усилия с полученными результатами.