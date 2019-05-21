Как добиваться большего, тратя в пять раз меньше сил

Как добиваться большего, тратя в пять раз меньше сил3
- 21.05.2019, 10:20
Чтобы быть довольным жизнью, нужно выкладываться не на 100%, а всего лишь на 20.
Скорее всего, вы уже знакомы с законом Парето, который гласит, что 20% усилий дают 80% результатов. Задумавшись, вы наверняка заметите, что правило работает и в вашей жизни, сообщает lifehacker.ru.
Например, 20% людей, с которыми вы близко общаетесь, оказывают 80% влияния на ваше поведение и отношение к жизни. Они либо вдохновляют вас двигаться вперед, либо тормозят ваш прогресс.
В бизнесе 20% клиентов приносят 80% прибыли.
Определите, какие 20% действий для вас важнее всего
Важно понять, что в вашей жизни есть некоторые действия (те самые 20%), которые в ответе за большую часть (80%) ваших успехов.
Постарайтесь в каждой сфере жизни определить самые важные для вас цели и разработать несколько способов их достижения. Но для начала нужно разобраться, на что вы тратите свои силы сейчас.
Ваше время уходит на 80% действий, которые приносят 20% результатов, если:
Вы занимаетесь теми задачами, которые поручают вам другие и которые для вас не имеют ценности.
У вас много «срочных» дел.
Вы тратите время на то, что у вас обычно получается не очень хорошо.
Все дела у вас занимают больше времени, чем вы рассчитываете.
Вы замечаете, что постоянно жалуетесь.
Ваше время уходит на 20% действий, которые приносят 80% результатов, если:
Вы делаете то, что помогает вам двигаться к вашей главной жизненной цели (если, конечно, она у вас есть).
Вы занимаетесь тем, чем всегда хотели, и вы довольны собой.
Вы выполняете задачи, которые вам не нравятся, зная, что они помогают вам двигаться к цели.
Вы нанимаете других людей для выполнения того, что вы не умеете или не хотите делать сами.
Вы улыбаетесь.
Научитесь говорить «нет» и ценить свое время
Нужно определить свои приоритеты и иметь мужество вежливо, с улыбкой и не оправдываясь сказать «нет» всему остальному. А для этого нужно, чтобы внутри у вас загорелось большое пламенеющее «да».
Стивен Кови, оратор, бизнесмен, специалист в области лидерства и достижения успеха
Нас не учат говорить «нет». Даже наоборот: нас учат не говорить «нет». Само слово «нет» обычно принимается за грубость. Но ведь «нет» — это больше времени для продуктивной работы и творчества.
Говоря «нет», вы даете себе время и возможность сосредоточиться на задачах и проектах, важных лично для вас. Так что разрешите себе говорить «нет» в ответ на чужие просьбы и предложения и не чувствуйте себя при этом виноватым или эгоистичным.
Следите за тем, на что уходит ваше время
Спросите себя: «Чего я действительно хочу от жизни? На каких 20% работы мне нужно сосредоточиться?» Тщательнейшим образом проанализируйте свои усилия и результаты.
Начав отслеживать свои усилия, вы научитесь концентрироваться на том, что больше всего помогает вам двигаться к цели.
Записывайте, на что вы тратите свое время. Сначала это может показаться бессмысленным, но потом вы увидите, что это помогает лучше понять себя и правильно структурировать день.
С чего начать
Выделите время, чтобы сравнить затрачиваемые усилия с полученными результатами. Ответьте на такие вопросы:
Помогают ли вам прилагаемые усилия в достижении целей и выполнении заданий?
Число каких действий нужно сократить? От чего надо полностью отказаться?
Что нужно увеличить или усовершенствовать?
Если вы мечтаете о других результатах, но продолжаете делать то же, что и прежде, вы никогда не добьетесь желаемого.
Все просто: сосредоточьтесь на тех действиях, которые приносят больше всего пользы. А чтобы не ошибиться, каждый день или хотя бы раз в неделю сравнивайте затраченные усилия с полученными результатами.