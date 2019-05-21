закрыть
21 мая 2019, вторник, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

8
  • 21.05.2019, 11:04
  • 2,335
Остров Вайндлоо

Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой страны.

Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В минувшую субботу в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо без разрешения вошел самолет ТУ-154 ВМФ РФ.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

Транспондер самолета был включен, самолет следовал по представленному плану полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В понедельник МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это первое за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.


популярное за неделю

Мнение

Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип