Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии8
- 21.05.2019, 11:04
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Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой страны.
Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
В минувшую субботу в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо без разрешения вошел самолет ТУ-154 ВМФ РФ.
Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.
Транспондер самолета был включен, самолет следовал по представленному плану полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
В понедельник МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это первое за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.