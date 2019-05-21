Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии 8 21.05.2019, 11:04

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Остров Вайндлоо

Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой страны.

Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В минувшую субботу в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо без разрешения вошел самолет ТУ-154 ВМФ РФ.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

Транспондер самолета был включен, самолет следовал по представленному плану полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В понедельник МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это первое за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.