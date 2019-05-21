Перпетуум-мобиле для Путина 1 Александр Гольц

21.05.2019, 11:34

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Александр Гольц

Все явственнее проступает феодальный характер государственного устройства России.

На последнем из совещаний с руководителями ОПК Владимир Путин, не перестающий восхищаться поразительными достижениями отечественной науки и техники, намекнул на новые прорывные успехи. Особое впечатление на главного начальника произвели системы лазерного оружия «с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники». Это, оказывается, «типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах». «Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», — добавил президент России.

Если так, то отечественный ОПК твердо взял курс на то, чтобы дарить Кремлю по прорывному открытию раз в год. В 2018-м это были крылатая ракета и подводный дрон на атомных двигателях. В этом — боевые лазеры, созданные на «новых физических принципах». Очевидно, российским ученым удалось решить нерешаемую в рамках «старых» физических принципов проблему, заключавшуюся в том, что для создания лазерного луча, способного уничтожать вражескую технику, необходима гигантская энергетическая установка. Решена, очевидно, и еще одна недавно нерешаемая проблема с рассеиванием лазерного луча в атмосфере. Любое из этих достижений тянет на Нобелевскую премию. Но патриотические безымянные герои-ученые приносят всемирную славу на алтарь обороноспособности Родины.

Умерим, однако, скептицизм. Пора привыкнуть: мы живем в царстве сказок. Анализируя сказанное на предыдущем совещании, я, в своей наивности, указывал на то, что у главного начальника никак не сходятся цифры: при объявленном сокращении цены истребителя Су-57 на 20 процентов количество самолетов в соответствии с путинской арифметикой должно вырасти в пять раз.

Каюсь, сомневался в высшей мудрости Владимира Путина, спрашивая, откуда он возьмет необходимые 170 миллиардов (по другим подсчетам, до 500 миллиардов) рублей для реализации только одной программы изготовления 76-ти Су-57. Для производства гиперзвуковых ракет, боевых лазеров и прочего потребуются другие сотни миллиардов.

Но буквально на следующий день СМИ сообщили: у только что задержанного начальника главы второго отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России Кирилла Черкалина нашли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. На видео, которое радостно распространили «Росбалт», РЕН ТВ и «Известия», — десяток пакетов, сумок и коробок с наличной валютой.

Получается, что Федеральная служба безопасности выполняет важнейшую государственную функцию, обыкновенно не очень характерную для спецслужбы. ФСБ вслед за МВД (вспомним полковника Захарченко, у которого взяли 9 миллиардов) превращается в настоящий резервный фонд при президенте Российской Федерации.

Вот понадобились главному начальнику на производство вдруг понравившегося ему истребителя 170 миллиардов. Жалкие бухгалтера из Минфина начинают ворчать, что никаким бюджетом эти траты не предусмотрены и что денег взять негде. А тут славные правоохранители — раз! — и берут заранее отобранную дюжину полковников ФСБ, квартиры которых служат банковскими ячейками. И можно производить столько самолетов, сколько хочется. Нужно делать боевые лазеры — берем еще десяток полковников.

Конечно, отдельные маловеры возразят: при таких масштабах рано или поздно полковники в качестве бесперебойного источника валюты могут закончиться — все-таки ФСБ не такая уж большая организация. Но это глубокое заблуждение. Ведь в процессе реализации гособоронзаказа деньги поступают в уполномоченные банки. А оттуда? Правильно — в квартиры-ячейки работников управления «К», курирующих банки. Впрочем, некоторые средства все же доходят до предприятий. Где обналичиваются, чтобы, да, конечно, наполнить картонные коробки других фээсбэшников, обеспечивающих контрразведывательное, прости Господи, сопровождение предприятий ОПК.

Таким образом, налицо финансовый перпетуум-мобиле, иными словами, тумбочка, из которой президент может брать постоянно. Можно предположить, что в недалеком будущем система усовершенствуется, чтобы не трепать арестами нервов работников ФСБ. Можно, к примеру, устраивать закрытые внутренние займы на производство военной техники. Можно поощрять прямые пожертвования. Представим себе эскадрилью, а то и авиаполк Су-57 с надписями на борту «Оперативник ФСБ», «Управление К» и т.д.

Если же всерьез, то именно сейчас на наших глазах все явственнее проступает феодальный характер государственного устройства России. Помните, как лет десять назад тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев назвал своих подчиненных новым дворянством страны. В последующие годы эта плодотворная идея была успешно реализована. Дворянин — это человек, беззаветно служащий государю. За что государь наделяет своих графов и баронов вотчинами, с которых те кормятся. Вот Черкалина назначили на банки, он и получал свою десятину. «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — уточнил происхождение гигантских сумм источник «Росбалта».

Здесь вопросы не столько к ФСБ, сколько к российским финансовым властям. Речь ведь идет об объемах, увод которых из финансовых учреждений должен как-то отслеживаться Центробанком и Росфинмониторингом. Впрочем, о чем это я? И в Центробанке есть свои кураторы-контрразведчики…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»