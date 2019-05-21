В Бресте учительницу с 24-летним стажем оштрафовали за «кормление голубей» 8 21.05.2019, 11:42

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Людмила Карчевская живет в 800 метрах от скандального завода.

Участницу протестного движения против аккумуляторного завода в Бресте Людмилу Карчевскую оштрафовали на 20 базовых величин (510 рублей) за участие в "кормлении голубей" 14 апреля, сообщает правозащитный центр «Весна».

Вел административный процесс судья Ленинского суда Александр Семенчук. Свидетелем со стороны милиции был Алексей Федоренко. По его словам, Карчевская хлопала в ладоши и кричала «Нет заводу!».

Женщина, в свою очередь, отметила, что во время акции никаких политических лозунгов не озвучивала, не кричала «Нет заводу!», в ладоши не хлопала, а значит Федоренко врет.

Свидетели-милиционеры Александр Буката и Алексей Федоренко

"Да, я прихожу на площадь по воскресеньям. У меня 5 внуков, одна живу в непосредственной близости, 800 метрах от завода. Меня волнует их здоровье, здоровье всех брестчан. У нас много людей умирает от рака. Когда умирают старики - понятно, но если дети - не должно так быть! Я прихожу на площадь, чтобы узнать, что происходит с этим заводом, так как официальные источники и власти правды не говорят", - сказала на суде Людмила Карчевская, учительница с 24-летним стажем.

Карчевская спросила судью, видел ли он на видео, чтобы она хлопала в ладоши и кричала. Судья Семенчук ответил, что не видел, однако верит свидетелю-милиционеру.

В итоге Александр Семенчук признал Людмилу Карчевскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.23.34 КоАП («участие в несанкционированном мероприятии»), повторно в течение года. И постановил наказать пенсионерку штрафом в 20 базовых величин.