ИП: закрыться и уехать 10 21.05.2019, 11:50

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В каком состоянии находится бизнес в Беларуси?

Почти половина индивидуальных предпринимателей, работающих в розничной торговле, планирует закрыть свой бизнес и покинуть страну, причем 20 % — уже в нынешнем году, пишет «Белорусы и рынок».

Об этом 13 мая на презентации исследования «Лучший регион Беларуси для ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями» рассказал глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. Объединение проводило данное исследование в 2018 году. В нем приняли участие 924 индивидуальных предпринимателя, занятых в розничной торговле, из пятидесяти городов.

«Вдумайтесь в цепочку взаимосвязанных ответов: 46 % планируют закрыть бизнес, 40 % — уехать из страны, 92 % считают, что ИП розничной торговли уничтожаются как класс. У 84 % ИП остается надежда на встречу с Лукашенко», — сказал Анатолий Шумченко.

Согласно результатам исследования, предпринимательский сектор не пополняется молодежью. Доля предпринимателей старше 45 лет — 58 %. Всего 1 % опрошенных — это ИП в возрасте от 18 до 24 лет.

«Это говорит о непривлекательности и отсутствии должных условий для данного сектора экономики. Иными словами, дураков нет: прийти, вложить деньги, заплатить столько налогов, еще и находиться под прессом проверок. Ситуация не меняется на протяжении десяти лет», — сокрушался спикер.

У ИП женское лицо, констатировал глава РОО «Перспектива»: 70 % индивидуальных предпринимателей — женщины. Для сравнения: в 2011 году в розничной торговле было занято примерно одинаковое количество мужчин и женщин.

«Можно сделать вывод о том, что этот бизнес становится сложнее, уже не приносит таких доходов и мужчины уходят из него для того, чтобы найти более высокооплачиваемую работу», — считает Анатолий Шумченко.

Как и ранее, уровень образования ИП существенно выше, чем в среднем по Беларуси. Высшее образование имеют 49 % опрошенных, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 19 %, что подтверждает большой нереализованный потенциал данного слоя населения, подчеркнул спикер.

«В ответах на вопрос, который в нашем исследовании определяет основу для международных сравнений, неизменно высокую роль играет вынужденный мотив занятия бизнесом, что свидетельствует о низком уровне развития экономики», — сказал руководитель РОО «Перспектива».

Для 45 % предпринимателей открытие собственного дела стало вынужденным решением, 26 % сделали это по своему желанию. Для остальных определяющими были оба мотива.

Несмотря на почти двукратный по сравнению с 2017 годом рост закредитованности ИП, для 88 % респондентов основным источником финансирования являются средства родственников и знакомых. В 2017-м только 5 % опрошенных отметили, что пользуются средствами банков, в 2018-м — 9 %. Субсидиями правительства пользуется лишь очень незначительная часть ИП — 3 %.

«В то же время государство вкладывает огромные средства в крупные предприятия, но это зачастую малоэффективно, судя по уровню экономики сегодня. А потом говорят, что мы не развиваем производство. Но, чтобы получить результат, нужно что-то вложить», — сказал спикер.

Традиционная география источников приобретения товаров остается за странами СНГ. Это в основном Россия (58 %). ИП стали чаще приобретать для реализации отечественную продукцию (24 %), в 2014 году этот показатель был почти вдвое меньше. Однако данная тенденция может прерваться, полагает Анатолий Шумченко, поскольку у предпринимателей все равно возникают проблемы с контролирующими органами, связанные с документами.

О продолжении бизнеса в сфере производства и других отраслях помимо розничной торговли думают только 22 % предпринимателей. В 2010 году этот показатель составлял 58 %.

В ходе опроса 43 % ИП заявили, что практически ничего не зарабатывают, 45 % констатировали снижение доходов. Увеличивается доля предпринимателей, которые оценивают свой регион как непригодный для занятия бизнесом.

Только 4 % ИП отметили положительное влияние деятельности госорганов на малый бизнес. Противоположной точки зрения придерживаются 53 % респондентов.

«Можно констатировать позитивный момент в снижении количества проверок среди ИП. Это выражается в том, что 39 % отметили снижение уровня проверок», — сказал Анатолий Шумченко.

Согласно результатам исследования, лучшим регионом для ведения бизнеса стала Минская область. На втором месте — Могилевская, на третьем — Брестская, на четвертом — Гомельская. Пятерку замыкает Гродненская область. Минск обосновался только на шестой позиции, что удивительно, ведь три года подряд он считался лучшим регионом для ведения бизнеса в стране. Самые неблагоприятные условия для ИП, занятых в розничной торговле, сложились в Витебской области.

В прошлом году наиболее высокий прирост розничного товарооборота наблюдался в Могилевской области — 20,7 %. В Минске он ушел в минус на 25,9 %. Этот показатель стал отрицательным и в Гродненской области: снижение составило 1,4 %. Остальные регионы зафиксировали прирост: Минская область — на 0,7 %, Брестская — на 2,5, Гомельская — на 5,2, Витебская — на 9,1 %.