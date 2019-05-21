В Абхазии протестующие перекрыли дороги к российской границе 4 21.05.2019, 11:55

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Фото: ТАСС

Объявлена бессрочная акция неповиновения.

В Абхазии в ночь на вторник представители оппозиции перекрыли участки автотрассы из Сухуми к российской границе. Они требуют перенести выборы президента самопровозглашенной республики с лета на осень из-за возможного отравления кандидата от оппозиционного блока Аслана Бжании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил журналистам руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба, акция по блокированию дорог носила предупредительный характер, поэтому она проходила ночью. Сейчас на одном из участков трассы движение восстановлено.

Накануне абхазская оппозиция объявила бессрочную "акцию неповиновения»" у здания парламента в Сухуми после решения депутатов не переносить выборы президента, назначенные на 21 июля. Оппозиционеры требуют отставки главы республики, участники митинга призвали перекрывать дороги.

К утру вторника у здания парламента в центре Сухуми собрались около сотни человек. Митинг с требованием перенести дату выборов продолжается. Представители власти не выходили к участникам акции.

Кандидат на пост главы Абхазии от оппозиционного блока Аслан Бжания был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжания. Вчера в Москве приступила к работе группа Генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.