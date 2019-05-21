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Михаил Захаров: Сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого

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  • 21.05.2019, 12:00
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МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Белорусский игрок перешел в магнитогорский «Металлург».

Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров сообщил, что магнитогорский «Металлург» заплатил за переход Дмитрия Буйницкого один миллион долларов, пишет tribuna.com.

«У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали в другие страны — в хоккее, в футболе. Деньги возвращались к нам в страну. Я скажу, вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит, но я разговаривал с генеральным менеджером московского «Динамо». Он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули», — сказал Захаров в эфире программы «В обстановке мира» на СТВ.


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