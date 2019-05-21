Михаил Захаров: Сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого 4 21.05.2019, 12:00

1,370

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Белорусский игрок перешел в магнитогорский «Металлург».

Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров сообщил, что магнитогорский «Металлург» заплатил за переход Дмитрия Буйницкого один миллион долларов, пишет tribuna.com.

«У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали в другие страны — в хоккее, в футболе. Деньги возвращались к нам в страну. Я скажу, вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит, но я разговаривал с генеральным менеджером московского «Динамо». Он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули», — сказал Захаров в эфире программы «В обстановке мира» на СТВ.