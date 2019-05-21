СМИ: Посол при НАТО готов возглавить МИД Украины

СМИ: Посол при НАТО готов возглавить МИД Украины1
- 21.05.2019, 12:48
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Ожидаются и другие изменения во внешнеполитическом блоке страны.
Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, а нынешняя заместительница главы МИД Елена Зеркаль – работать внешнеполитическим советником президента Владимира Зеленского.
Из официальных сообщений администрации нового президента видно, что Вадим Пристайко и Елена Зеркаль участвовали в первых международных встречах президента Зеленского.
Как стало известно "Европейской правде" из собственных источников, кандидатуру Вадима Пристайко рассматривают на пост главы МИД. Во вторник Пристайко отметил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов", - сказал он. Пристайко также сказал, что сейчас он от имени МИД помогает "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.
Источники ЕП также подтверждают, что ведутся переговоры о работе Елены Зеркаль внешнеполитическим советником президента Зеленского. Это подтвердили сразу несколько источников, близких к процессу.
Ожидаются и другие изменения во внешнеполитическом блоке, в частности среди послов.