СМИ: Посол при НАТО готов возглавить МИД Украины 1 21.05.2019, 12:48

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Вадим Пристайко

Фото: УНIАН

Ожидаются и другие изменения во внешнеполитическом блоке страны.

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, а нынешняя заместительница главы МИД Елена Зеркаль – работать внешнеполитическим советником президента Владимира Зеленского.

Из официальных сообщений администрации нового президента видно, что Вадим Пристайко и Елена Зеркаль участвовали в первых международных встречах президента Зеленского.

Как стало известно "Европейской правде" из собственных источников, кандидатуру Вадима Пристайко рассматривают на пост главы МИД. Во вторник Пристайко отметил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов", - сказал он. Пристайко также сказал, что сейчас он от имени МИД помогает "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Источники ЕП также подтверждают, что ведутся переговоры о работе Елены Зеркаль внешнеполитическим советником президента Зеленского. Это подтвердили сразу несколько источников, близких к процессу.

Ожидаются и другие изменения во внешнеполитическом блоке, в частности среди послов.