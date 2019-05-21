Названа ориентировочная дата выборов новой Верховной Рады Украины 1 21.05.2019, 13:08

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Владимир Зеленский провел совещание с лидерами парламентских фракций.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил журналистам 21 мая после консультаций глав парламентский фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским, что ориентировочно досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля, передает gordonua.com.

"Я думаю, что указ президента по результатам беседы… Он направил письмо председателью парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы – на 21 июля. Указ может появиться завтра", – сказал Ляшко.

Сразу после церемонии инаугурации 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Соответствующий президентский указ пока не опубликован. Глава государства также призвал членов Кабинета Минстров Украины уйти в отставку.

21 мая в Администрации Президента состоялись консультации Зеленского с главами парламентских фракций.

В Реанимационном пакете реформ считают, что для роспуска Верховной Рады у Зеленского нет конституционных оснований.