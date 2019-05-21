Завершено расследование дела о поставках аргентинского кокаина через диппочту России 8 21.05.2019, 12:34

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Обвиняемые не признают свою вину.

Как стало известно российскому изданию «Коммерсант», расследование резонансной уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию завершено.

По информации следственного департамента МВД, бизнесмен Андрей Ковальчук при помощи бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова организовал переправку около 400 кг наркотика под видом дипломатической почты.

Аргентинская полиция и ФСБ поставку кокаина прекратили, а четверо фигурантов дела были арестованы.

Андрей Ковальчук настаивает на том, что занимался поставкой в Россию исключительно дорогих сортов кофе и сигар. Он якобы хотел доставить в Россию кофе «Luwak», а о 400 кг кокаина он ничего не знал.

По окончательной версии следствия, в 2016 году Андрей Ковальчук приобрел 382 кг кокаина. Наркотики были упакованы и по просьбе бизнесмена спрятаны в подсобке при школе для детей дипкорпуса его знакомым Али Абяновым. Тот по предложению Андрея Ковальчука обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил их сургучными печатями, как это обычно делают с дипломатической почтой.

На каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Андрея Ковальчука. Вывезти груз в Москву сразу, как это первоначально планировалось, не удалось, так как у Али Абянова закончился контракт и он вернулся на родину. А его сменщик решил провести инвентаризацию имущества посольства.

25 ноября 2016 года он нашел подозрительные чемоданы и сообщил о своей находке работникам службы безопасности посольства, которые, обнаружив пакеты с белым порошком, сообщили об этом в ФСБ.