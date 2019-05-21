Витаутас Ландсбергис: Белорусские власти загнали себя в угол 2 21.05.2019, 12:35

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Витаутас Ландсбергис

Фото: delfi.lt

Литва не видит изменений в позиции официального Минска.

26 мая в Литве состоится второй тур президентских выборов. За пост президента поборются бывший министр финансов Ингрида Шимоните и литовский экономист Гитанас Науседа.

Изменится ли политика официального Вильнюса по отношению Беларуси при новом президенте? Cайт Сhаrter97.org обратился за комментарием к первому руководителю независимой Литвы Витаутасу Ландсбергису.

- Я не могу говорить за кандидатов в президенты, но думаю, что будет продолжаться тот курс, который мы видим сейчас. Дело в том, что главная проблема - не в политике Литвы, а в политике белорусских властей.

Изменений в позиции официального Минска нет. А самая большая проблема в том, что белорусские власти пошли на поводу у Кремля и сами себя загнали в угол с постройкой Островецкой АЭС. Это очень недружественная позиция по отношению к Литве. Да, мы можем понять, что вы несамостоятельная страна, смотрим на это с сожалением. Ведь вы отрезаете себе европейское направление.

Поэтому все зависит от политики Беларуси. Но мы никаких изменений пока не видим.

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