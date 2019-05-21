Стало известно, как влияет на здоровье витамин С 2 21.05.2019, 13:06

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Все оказалось не так однозначно, как предполагалось.

Хотя витамин С — это широко известное вещество в медицине, а все же многим не знакома базовая информация о его свойствах. Ему даже приписывают чудодейственную силу при лечении опухолей в запущенных стадиях. Поэтому я решила написать эту заметку по витамину С — чего от него ожидать, пишет nv.ua.

1. Витамин С — антиоксидант, участвующий в механизмах заживления ран, усвоении железа, работе иммунной системы. Покрытие суточной нормы витамина С требуется организму для борьбы со свободными радикалами, поддержания оптимальных функций соединительной и костной ткани, а также для борьбы со старением.

Он разрушается на свету, при соприкосновении с металлом, при контакте с воздухом

2. В современном мире дефицит витамина С испытывает очень незначительное количество людей. Эксперты ВОЗ рекомендуют прием витамина С женщинам во время беременности только при определенных рисках. Нет необходимости рутинного применения всем беременным.

3. Больше — не значит лучше. Витамин С является водорастворимым и не способен накапливается в тканях больше, чем требуется организму. По этой же причине (водорастворимости) его излишки выводятся с мочой и потом. Поэтому витамин С необходимо употреблять в пищу ежедневно, а не принимать курсами, как некоторые ошибочно считают. Иными словами, невозможно накопить достаточную дозу витамина С на зиму.

4. Витамин C, полученный с продуктами питания или пищевыми добавками, не защищает от развития онкологических заболеваний и тем более не может быть назначен, особенно в высоких дозах, при лечении онкологических заболеваний, так как может снизить эффективность проведения курса радио- и химиотерапии. Важно получить суточную норму витамина для оптимизации метаболизма, а не для того, чтобы с его помощью лечить заболевания.

5. Витамин C не помогает «сжигать» жировую ткань.

6. Витамин C не снижает риск простудных и вирусных заболеваний. Однако, согласно некоторым исследованиям, может незначительно сократить время течения болезни, если начать принимать его при первых признаках простуды.

7. Витамин С в продуктах питания при термообработке теряется. Он разрушается на свету, при соприкосновении с металлом (при нарезке), при контакте с воздухом.

Потери витамина при термообработке:

жарка — 38 — 80%;

варка — 33 — 70%;

тушение — 24 — 70%;

в микроволновке — 16 — 40%;

на пару — менее 10%;

заморозка и хранение дольше, чем полгода — 17−51%, в зависимости от типа продукта.

Витамин С является одним из важнейших компонентов полноценного питания. Всем необходимо получать с пищей его суточную норму. А вот дополнительный прием в виде БАДов при полноценном питании — спорный вопрос.