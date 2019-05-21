Мингорисполком считает, что Чиж незаконно владел «Динамо» 3 21.05.2019, 13:13

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Экономический суд Минска начал рассмотрение иска.

Во вторник Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО ФК «Динамо-Минск», сообщает tut.by.

На предварительном заседании истец, Мингорисполком, потребовал отменить решение ЗАО ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

В суде представители ЗАО ФК «Динамо-Минск», «Трайпла» и «Раковского бровара» указали на то, что ответчик пропустил сроки исковой давности.

Представитель Мингорисполкома считает, что акции не были зарегистрированы в установленном порядке и не могли быть приобретены, а после приобретения не прошли госрегистрацию. Истец отметила, что решением «совета депутатов» от 20 марта 2019 года отменено решение от 23 декабря 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования. При этом ответчик заявил, что это решение уже оспаривается — 20 мая ЗАО ФК «Динамо-Минск» подало соответствующее заявление.

Напомним, ООО «Трайпл» в марте заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Весь пакет (около 57% акций) Юрий Чиж оценивает в 1 млн белорусских рублей.

Слухи о грядущей смене владельца «Динамо» появились в конце прошлого года.

Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров. Поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8.

Как сообщили источники, после разгрома в Питере последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

«Трайплу» принадлежало около 57% акций минского «Динамо», примерно 26% владеет Мингорисполком. Тогда информированные собеседники говорили, что Чиж не готов расстаться с акциями бесплатно и хочет около 500 тысяч долларов, то есть сумму, указанную в извещении.

Среди потенциальных покупателей пакета акций называли нескольких бизнесменов, в частности, российского миллиардера Михаила Гуцериева, была также версия, что пакет отойдет городу.

Интересно, что Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как сейчас может потерять. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.