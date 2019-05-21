Лукашенко подписал указ, который поможет блокировать сайты во время Евроигр 10 21.05.2019, 13:27

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Власти опасаются акций протеста?

В Беларуси во время проведения II Европейских игр намерены блокировать все сайты с призывами к участию в акциях протеста, пишет "Интерфакс".

Советующее решение содержится в указе N19.

Согласно документу, в случае обнаружения с 20 мая по 30 июня текущего года на интернет-ресурсах информации, содержащей призывы к участию в массовых мероприятиях, то в течение суток такие сайты должны быть заблокированы.

Кроме того, во время Евроигр будет запрещено использовать беспилотники на спортивных объектах, в гостиницах и фан-зонах. При нарушении запрета беспилотные аппараты будут изыматься до 2 июля текущего года.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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