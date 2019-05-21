Замминистра внутренних дел: Может, и надо извиниться перед цыганами. Не знаю, будем ли 21.05.2019, 13:41

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Фото: svaboda.org

Цыган задерживали по всей Беларуси.

Служба собственной безопасности МВД проводит служебное разбирательство по факту гибели сотрудника МВД Евгения Потапович в Могилеве, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Пoдгруский. Об этом передает «Радыё Свабода».

На вопрос журналистов, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве после смерти сотрудника ГАИ, Подгруский ответил: «Может быть, и нужно. Не знаю, будем ли».

Вечером 16 мая в Могилеве задержали около сотни жителей двух цыганских районов города. Женщин отпустили на следующее утро, а мужчин держали до воскресенья. После освобождения они рассказали журналистам, что милиционеры выпытывали, кто из представителей цыганской диаспоры причастен к убийству милиционера Евгения Потаповича. При задержании и на допросах их били.

В Министерстве внутренних дел сказали, что «ничего не знают» про сотню задержанных цыган в Могилеве.

По словам председателя общественного объединения «Белорусская диаспора цыган» Олега Козловского, задержания были не только в Могилеве: к цыганам приходили милиционеры во всех регионах Беларуси. К самому председателю диаспоры дважды приходили по поводу убийства Евгения Потапович.

«Они подняли все силы МВД, - сказал Козловский. - В Колодищах был автобус ОМОНа. Задерживали в Витебске, в Гомеле поголовно - по всей стране».