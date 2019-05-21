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МИД Чехии: Мы приветствуем установление мира в Вестеросе

  • 21.05.2019, 13:38

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на финал сериала «Игра престолов».

МИД Чехии отреагировал на завершение популярного телевизионного сериала "Игра престолов", который выходил на телеэкранах с 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел приветствует окончание долгой гражданской войны в западных землях. Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - отметило министерство на своей официальной Facebook-странице, раскрыв важный поворот сюжета финальной серии.

Это сообщение на своей Facebook-странице распространил глава МИД Чехии Томаш Петршичек с комментарием: "Иногда дипломатия - это радость".

В своем Twitter глава чешской дипломатии также отметил: "И сегодня есть одна хорошая новость. Война закончилась, и мы приветствуем это с облегчением".

Пользователи соцсетей подыграли министерству и засыпали его вопросами.


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