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Поляк стал первым рыцарем в мире

  • 21.05.2019, 13:49
Фото: facebook.com/rycerskakadra

Польский спортсмен завоевал титул чемпиона по спортивным рыцарским боям.

Поляк Марцин Вашкелис завоевал титул чемпиона мира по спортивным рыцарским боям в соревнованиях Международной федерации средневекового боя (International Medieval Combat Federation, IMCF) в Украине, сообщает «Радио Польша».

Уроженец Кентшина Марцин Вашкелис был чемпионом в соревнованиях Международной федерации средневекового боя до 2018 года. В прошлом году его одолел спортсмен из Украины. В субботу, 18 мая, поляку удалось вернуть титул чемпиона.

Это вторая медаль для Польши в индивидуальных соревнованиях, в которых в этом году де-факто победили поляки. Польским спортсменам не удалось завоевать медаль только в соревнованиях, в которых использовалось древесное оружие.


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