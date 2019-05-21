Зеленский побеждает Путина 7 Андрей Зубов

21.05.2019, 14:14

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ФОТО: REUTERS

Даже дебаты кандидатов в президенты Украины смотрела почти вся Россия.

Потом — поражение действующего президента с троекратным перевесом голосов в пользу соперника. Теперь инаугурация Владимира Зеленского. Его речь, в которой он по-человечески благородно и просто обратился к народу Украины, призвал чиновников смотреть не на его портреты, а в глаза своих детей, его обещание сделать все, чтобы украинскому народу, так страдавшему последние годы из-за войны и разрухи, было меньше поводов плакать. Пока это только слова. Но даже таких слов в России от ее президента люди не слышали, кажется, никогда. А потом было и дело. Маленькое пока, но все же — Зеленский вышел к окружающим Раду людям, жал им руки, снимался с ними, просто шел среди людей. И все в России вспомнили инаугурацию Путина в 2012-м. Пустой Новый Арбат, люди, загнанные в магазины и подворотни и кортеж президентских машин на невероятной скорости стремящихся под охрану кремлевских стен.

И русские ощутили, как глубоко увязли они из-за «Крым наш» и ностальгии по советчине в трясине тирании, несвободы, собственной ничтожности, когда тобой могут помыкать, тебе могут лгать в лицо, тебя могут грабить, избивать, пытать, воровать твой голос на выборах, превращенных в фарс. Россияне, благодаря победе Зеленского в считанные дни пережили глубокий комплекс собственной неполноценности в сравнении с теми «укропами», над которыми они еще недавно так зубоскалили на всех углах.

А «укропы» смогли избрать президентом того, кого захотели, а не того, кто сам им себя навязывал. И они новоизбранному президенту диктуют стиль поведения и смотрят на него внимательно, и не простят ему ни воровства, ни демагогии, ни чиновного чванства.

В Украине посшибали лениных, открыли все архивы, переименовали улицы — спасибо за это президенту Порошенко, — и теперь Украина задышала полной грудью, без стыда и скелетов в шкафу повернулась лицом к Европе. А что россияне? Все так же будут скрывать преступления НКВД-ЧК, оставаясь рабами?

Или же пойдут путем Украины — и прекратят петь осанну умершим злодеям, не будут дружить с теми, кто презирает и нещадно грабит их, как правители китайской коммунистической империи, не будут сквернить себя с помощью отвратительных режимов-дружков СССР, вроде сирийских асадов, а повернутся к Европе, станут вести себя достойно, по-европейски, станут сами избирать себе президентов и депутатов, которые уважают их и борются за их голоса, а не держат за быдло, за пипл.

В скольких домах от Восточной Пруссии до Камчатки люди думают сейчас эту, новую думу. В скольких домах с затаенной завистью присматриваются к происходящему в Украине.

Тогда, в страшном 2014−2015 Путин, даже под безумные крики моих соотечественников «Крым наш!», даже под залпы «градов» не смог победить Порошенко. Украина под его руководством выстояла. Теперь президент Зеленский артистически легко побеждает Путина. И от него, только от него, от его честности и чести зависит — осуществится ли его победа, столь нужная и украинцам, и русским.

Андрей Зубов, «Фейсбук»