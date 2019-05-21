Олег Сенцов пишет в колонии новые рассказы 21.05.2019, 14:23

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Украинский режиссер находится в бодром настроении духа.

Российская правозащитница Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии. Как сообщает «Радио Свобода», Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом.

Режиссер пишет рассказы и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе «Номера». Режиссер знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.

По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.

Режиссер спросил у Зои Световой, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по ее мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не сказал.

«Он просто слушал, ему была интересна эта информация», – рассказала Радио Свобода правозащитница.