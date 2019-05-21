Белорусы торгуют в интернете майскими жуками 9 21.05.2019, 15:40

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Иллюстрационное фото

Жуков продают оптом и в розницу.

Белорусы торгуют на площадке объявлений «Куфар» майскими жуками, причем в Новополоцке они самые дорогие, пишет tut.by.

Всего журналист нашла 4 объявления на эту тему, давали их жители Минска и Новополоцка.

Цены на товар разнятся. Самых дорогих жуков ловят в Новополоцке — по 2 рубля за штуку. В объявлении автор пишет, что «майский жук новый, только что пойман». Но добавляет: «торг уместен».

А вот в Московском районе Минска жуков вам отдадут уже по 20 копеек за одного.

Встречаются и «оптовые» предложения — партия жуков (10 штук) обойдется в 5 рублей.

Состояние жуков указано в объявлениях как «новое». Трое из четырех человек продают их для рыбалки, например, на голавля. В Заводском районе Минска их продают в категории «домашние питомцы» — в качестве корма.