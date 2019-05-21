Зеленский назвал главные аргументы для роспуска Верховной Рады 21.05.2019, 16:01

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Владимир Зеленский

Фото: пресс служба президента Украины

Президент Украины провел встречу с лидерами парламентских фракций.

Существуют как политические, так и юридические основания для прекращения полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначения досрочных парламентских выборов. Об этом на встрече с главами парламентских фракций 21 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует его пресс-служба.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является крайне низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это оценка работы парламента и наиболее весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – сказал Зеленский.

Участники встречи обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента, отметили в пресс-службе.

Также речь шла о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

На церемонии инаугурации 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая в Администрации Президента состоялись консультации Зеленского с главами парламентских фракций. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко после встречи заявил, что ориентировочно досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля, при этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала две возможные даты: 21 июля или 28 июля.