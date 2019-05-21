Зарядка для ума: метр с подвохом 12 21.05.2019, 15:50

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Из скольких спичек у вас получится метр? Зарядку для ума опубликовала русская служба BBC. Удачи!

Загадка:

Будем считать, что длина одной спички - четыре с половиной сантиметра. Какое минимальное количество спичек понадобится, чтобы получился метр?

Ответ

Это задача с подвохом. Конечно, для того, чтобы получить отрезок длиной метр, нужно не менее 23 спичек. Однако чтобы получить слово МЕТР, достаточно всего 13 спичек.