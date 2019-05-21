В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 21.05.2019, 17:12

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Иллюстрационное фото

Ожидается град и шквалистое усиление ветра.

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину вторника по юго-западу Беларуси. Об этом tut.by сообщает Белгидромет.

В Брестской области с 15.00 до 21.00 ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 15−20м/с. Синоптики также предупреждают, что в отдельных районах возможен град.

Дожди, не исключено, что и с грозами, также прогнозируются в это время в Гродненской и Минской областях. Местами сильные ливни и град. Однако будет тепло. В Бресте и Гродно до +24 °С, в Минске на градус теплее.

МЧС Беларуси рекомендует во время грозы соблюдать правила безопасности — по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы. Также следует держаться подальше от электропроводки, антенн, лучше отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

Тем, кого непогода застала на улице, не следует прятаться под высокими деревьями, особенно одиночными. Необходимо находиться на удалении от линий электропередачи.

Водителям следует остановиться, закрыть окна и переждать грозу в автомобиле.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев.

Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.