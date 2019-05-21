Цыгане - помощнику Лукашенко: Зачем гнобить целый народ? 21.05.2019, 16:30

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После жесткой облавы цыгане написали Русому.

«Где защиту искать?» — переживают жители могилевского микрорайона Чапаевка. В ночь на прошлую пятницу живущих тут мужчин, женщин, подростков цыганской национальности массово увезли в РОВД, а затем поместили в СИЗО, пишет tut.by.

Причина — информация о том, что якобы тут неизвестные затолкали в машину, увезли и убили сотрудника ГАИ. Теперь Следственный комитет говорит о суициде лейтенанта, а цыгане прячутся по домам. А еще спрашивают, за что им «устроили геноцид», «где искать защиту» и «кто будет извиняться».

В пятницу поселок был пустым из-за того, что мужчин — молодых и пожилых — увезли в ИВС. В понедельник они все уже были дома, но отсыпались. Во вторник утром мы впервые видим на улицах Чапаевки смуглых черноволосых мужчин.

— Вун, как меня задерживали, — задирает брючину пожилой мужчина и показывает большой темно-фиолетовый синяк, который начал уже желтеть по краям. В ответ на просьбу сфотографировать гематому мужчина поправляет одежду и быстро уходит. — Не нужно ничего фотографировать — мне проблем больше не нужно.

Страх — то, о чем говорят в поселке все представители цыганской национальности. В разговорах с журналистами они все рассказывают, что силовики в ночь на 17 мая «врывались в дома», вели себя жестко и даже жестоко. Жалуются на несправедливое и предвзятое агрессивное отношение к себе как со стороны правоохранителей, так и незнакомых могилевчан. Потому что местные говорят, что все в микрорайоне жили и живут дружно.

А боятся представители цыганской национальности нового «налета» силовиков — по микрорайону гуляет слух, что он неизбежен. И последует незамедлительно, если задержанные публично пожалуются на то, как их допрашивали, и заявят о травмах.

— Нам всем, кого задерживали, выписали штрафы, составили протоколы и отправили из ИВС, — говорит молодой парень. — Ждем теперь извещение по почте, чтобы штраф заплатить. За что? А кому что «пришили». Например, якобы в туалет в неположенном месте сходили.

— Давали какие-то бумаги, я подписал. А что там — не знаю, я неграмотный, — подтвердил один из мужчин, который также провел трое суток в ИВС. — Был там какой-то адвокат, но он толком ничего не объяснил.

По словам жителей Чапаевки, всего в ИВС за несколько дней побывали более сотни представителей цыганской национальности. Все — мужчины разного возраста.

Мужчина, по виду ему за 50, рассказывает, как его задерживали в ночь на 17 мая:

— Ворвались в дом, [ничего] не объясняли, схватили и затолкали в машину

На словах о силовиках в масках и с автоматами его внуки, которые возятся рядом на диване, затихают.

— Паф-паф, — широко открывает черные глазенки один из них.

Стрельбы, говорят, цыгане, конечно, в этом доме не было — детей просто очень впечатлило оружие. Но хозяйка дома жалуется, что внуки после того «шмона» спят очень беспокойно, просыпаются, кричат.

— Зачем гнобить целый народ? — перебивают друг друга местные. — Когда злодейство русский делает, всех русских же не забирают под дулами автоматов в милицию! Почему с нами можно обращаться так? Всю жизнь тут мирно прожили — и теперь такое беззаконие.

Из разговоров с местными жителями становится понятно, что они и не знают, как себя защитить, и боятся это делать. С одной стороны, цыгане возмущены тем, что силовики вели себя очень жестко и даже жестоко. Поясняют: если и нужно было опросить хоть все цыганские семьи, можно было сделать это более цивилизованно и не пугать детей. С другой стороны, жители Чапаевки боятся, что если они начнут обжаловать штрафы, которые мужчинам выписали после задержаний, то им «не поздоровится».

— Я бы пошла разбираться, так за сына, внуков боюсь — чтобы им плохо не сделали, — рассказывает пожилая женщина.

Ромы после случившегося обсуждают, что делать дальше. Просят «сказать Лукашенко, что они ни в чем не виноваты и просто хотят спокойно жить и работать». Они составили обращение к помощнику правителя по Могилевской области Михаилу Русому. В нем ни на что не жалуются — просто просят защитить.

— Собрали уже 70 подписей под ним, но не знаем, стоит ли отправлять. Нам же не будет после этого хуже? — спрашивают женщины.

В микрорайоне обсуждают также, что стоит обратиться за защитой к Надежде Деметер в Москву — она является председателем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. И не важно, что это другая страна.

Местные рассказывают, что им звонят родственники из России, Польши, Литвы. Спрашивают, что случилось и чем помочь. Советуют нанять адвоката и написать жалобу даже в ООН. Но в первую очередь — в aдминистрацию Лукашенко.

«Возможно, единственный шанс дать сдачи»

Могилевские правозащитники направили в областную прокуратуру требование разъяснить ситуацию с массовыми задержаниями представителей цыганской национальности. Правозащитник Борис Бухель рассказал, что действовали они от своего имени, основываясь на сообщениях в СМИ и словах самих задержанных, с которыми они общались в воскресенье, 19 мая, когда тех выпускали из ИВС.

— Исходя из той информации, которая у нас есть, милиция явно перегнула палку. Есть веские основания о возбуждении уголовного дела, так как были нарушены права граждан Беларуси цыганской национальности. В обращении в прокуратуру мы попросили разобраться в действиях милиции, привлечь к ответственности виновных. Также мы попросили принять меры для отставки начальника УВД Могилевского облисполкома, — рассказал Бухель. — А если опираться на версию Следственного комитета о том, что лейтенант Потапович совершил суицид, то своей должности, мы считаем, должен лишиться и начальник ГАИ — за допуск к работе сотрудника с суицидальными наклонностями, в том числе за допуск его к оружию.

Правозащитники считают, что массовые задержания в микрорайоне Чапаевка имели дискриминационный характер по национальному признаку. Они также уверены, что сейчас у представителей народа рома есть шанс отстоять свои права.

— Возможно, это единственный шанс дать сдачи, заявить о дискриминации во всеуслышание, чтобы в следующий раз силовики не вламывались дома и не устраивали фактически погромы, а действовали по закону, — сказал Борис Бухель.

Он рассказал, что был разговор с представителем цыган о том, чтобы кто-то из них выступил публично и представлял интересы нации. Но мужчина сказал, что боится расправы со стороны милиции, которая, по его словам, обязательно последует, если цыгане инициируют разбирательство по этому делу.

Правозащитники в Бобруйске и Минске говорят, что была информация о задержаниях представителей цыганской национальности и у них. В частности, в Минске — в Советском районе и в Колодищах, в Бобруйске — в микрорайоне Титовка, где массово проживают цыгане. Однако жалоб на действия сотрудников милиции к ним не поступало.

Бобруйчанин, который живет в Титовке, подтвердил, что милиция допрашивала живущих здесь представителей народности рома вечером 16 и 17 мая. По его словам, милиция оцепила микрорайон, увозила на допросы мужчин, женщин, а после этого отпускала — на длительный срок никого не задерживали.

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Служба собственной безопасности МВД проводит служебное разбирательство по факту гибели сотрудника МВД Евгения Потаповича в Могилеве, сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский.

На вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, Подгурский ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Напомним, 20 мая в СК заявили: «В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались… Милиция отрабатывала в рамках одной из версий».

Расследование дела продолжается.