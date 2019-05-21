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Премьер-министр Польши: РФ должна ответить за грязную нефть финансово

  • 21.05.2019, 16:32
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Матеуш Моравецкий

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть.

Российские поставщики должны компенсировать Польше потери от поставок в страну загрязненной хлорорганическими соединениями нефти. Об этом заявил во вторник глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК.

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

В свою очередь, Министерство энергетики Польши сообщило, что глава ведомства Кшиштоф Чоржевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с запросом о принятии срочных мер для восстановления поставок чистой нефти и компенсации понесенных потерь.

В польском Минэнерго отметили также, что НПЗ страны продолжают работать бесперебойно, благодаря поставкам нефти по морю, а также использованию резервов сырья. «Угрозы перебоев с поставками топлива на внутренний рынок нет», — подчеркивается в сообщении Минэнерго.

В середине мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти.


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