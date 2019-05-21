Пушков признан лучшим тренером Беларуси по итогам сезона 21.05.2019, 16:43

Сергей Пушков

Плэтт – лучшим хоккеистом.

По окончании очередного хоккейного сезона ФХБ провела традиционный опрос для выявления лауреатов в ряде номинаций, пишет tribuna.com.

Представителям клубов экстралиги было предложено назвать трех лучших игроков. При этом первое место оценивалось в три балла, второе и третье – в два и один соответственно. По итогам подсчета голосов победителями признаны:

Лучший вратарь: Игорь Брикун («Юность») (63 очка). Второе место занял голкипер «Немана» Виталий Трус (46 баллов), третье – Александр Осипков («Динамо» Мл/«Юность», 31)

Лучший защитник: Андрей Антонов («Юность», 52). Далее расположились Сергей Шелег(«Шахтер», 32) и Никита Крыскин («Неман», 30).

Лучший нападающий: Михаил Стефанович («Юность», 59). Далее расположились Станислав Лопачук («Юность», 33) и Артем Кислый («Неман», 27).

Лучший молодой игрок: Евгений Оксентюк («Шахтер», 75). Далее расположились Василий Филяев (Беларусь U20/«Металлург», 28) и Игорь Козячий («Неман», 21).

Лучшая арена: «Чижовка-Арена» (Минск, 54), Ледовый дворец (Гродно, 43), Ледовая арена (Орша, 35).

Лучший тренер: Сергей Пушков («Неман», 52). Следом расположились Михаил Захаров («Юность», 48) и Евгений Есаулов (Беларусь U18, 22).

Лучший хоккеист Беларуси: Джефф Плэтт («Йокерит», 54). На втором месте Кристиан Хенкель («Динамо» Мн, 36). На третьем – Андрей Костицын (Динамо» Мн, 33).