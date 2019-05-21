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В рывок российской экономики не поверил никто

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  • 21.05.2019, 17:02

Ускорение Путина-Орешкина останется несбыточной мечтой, считают все экономисты из опроса ВШЭ.

Чудесный экономический «рывок», который, по прогнозу правительства, должен начаться в 2020х гг и вытянуть Россию в топ-5 крупнейших экономик мира, остается химерой в глазах подавляющего большинства экономистов, передает finanz.ru.

Опрос профессиональных прогнозистов, проведенный Высшей школой экономики в конце апреля, в котором приняли участие 11 российских и зарубежных инвестбанков, семь аналитических центров, два института РАН и две крупные корпорации («Лукойл» и «Камаз»), показал, что никто не верит в ускорение роста до темпов выше 3% в ближайшие 6 лет.

Из 24 участников исследования лишь один эксперт спрогнозировал 3-процентный рост, и то - только после следующего электрального цикла, в 2025 году.

Согласно консенсус-прогнозу, российская экономика прибавит 1,3% в текущем году, 1,7% - в следующем, а затем вплоть до 2024 года упрется в планку роста 1,8-2%. По сравнению с предыдущим аналогичным опросом, который проводился в феврале, ожидания экспертов ухудшились - в сумме на 0,2% ВВП за 6 лет.

Большинство экспертов исходят из ожиданий, что цены на нефть будут относительно стабильны (65-67 долларов за баррель Urals), а рубль будет дешеветь плавно - в среднем на 1 рубль за доллар каждый год. Это радикально отличается от оценок Минэкономразвития, на которых построены все экономические и бюджетные проектировки на предстоящие 6 лет.

МЭР считает, что экономика уже в 2021-м году ускорится вдвое - до 3,1%, а к 2024-му разгонится до 3,3%. Этому помогут национальные проекты на 25 триллионов рублей, финансировать которые бюджет будет за счет повышения налогов и экономии на новом пенсионном возрасте.

«Прорыв», как полагает МЭР, будет происходить в условиях падения цен на нефть: баррель Urals, который сейчас стоит 72 доллара, в следующем году подешевеет до 59,7 доллара, а к 2024-му будет стоить лишь 53,5 доллара.

Несмотря на это, рубль, согласно официальному прогнозу, останется стабильным: средний курс составит 65,1 рубля за доллар в этом году и 66,2 рубля - в 2022-м.

Экономисты сходятся с МЭР лишь в том, что в текущем году экономика резко замедлится - ВВП прибавит лишь 1,3%, отмечает ВШЭ. Рост выше 3%, который обещает правительство, для подавляющего большинства прогнозистов «выглядит несбыточной мечтой», резюмируют авторы исследования.


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